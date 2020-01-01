كونتي: مباراة يوفنتوس ستحدد القمة وندرك خطورة كورونا

نحن جاهزون..

اعتبر أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، أن مباراة فريقه أمام يوفنتوس تكتسب أهميتها من كونها ستحدد الكثير فيما يتعلق بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وشدد في الوقت نفسه على إدراكه هو وناديه لخطورة فيروس كورونا.

وكان يفترض أن يُلعب ديربي إيطاليا منذ أسبوعين، إلا أن انتشار كورونا حال دون الأمر، ليقوم الاتحاد الإيطالي بتأجيلها إلى شهر مايو، قبل أن يُقرر إقامتها هذا الأسبوع ولكن بدون حضور جماهيري في ملعب أليانز ستاديوم.

كونتي في تصريحات للصحافة حول المباراة قال "نحن مستعدون لهذه المباراة رغم الصعوبات المحيطة، تغيير الخطط وعدم لعب المباريات لم يكن سهلًا علينا. كما قلت للاعبيني، علينا التكيف وتحقيق نتائج إيجابية.".

المزيد من الفرق

"اللاعبون غير عاديين، فهم على استعداد دائم للتضحية ورفع مستواهم حتى نتمكن من لعب هذه المباريات التي تعني الكثير بالنسبة لصدارة السيري آ."

رئيس الاتحاد الإيطالي: إصابة لاعب بكورونا تعني إيقاف الدوري

كما أضاف "لا مفر من أن الجماهير تمثل عنصرًا مهمًا في كرة القدم خاصةً في مثل هذه المباريات البارزة، ولكن في مثل هذه اللحظة الحساسة للغاية، تأتي مصلحة المواطنين أولًا ويجب علينا التكيف لإنجاز الأمور بأكبر قدر ممكن من الآمان.".

"إنه وضع صعب ولدينا جميعًا أسر ولا يمكننا تجاهل ما يحدث في البلاد. بعد قولي هذا، فمن المهم كمحترفين أن نعرف تاريخ المباريات ويتم وضع خطط واضحة المعالم للموسم."

"التفاصيل تحدث فرقًا في مثل هذه المباريات، نحن نعلم أننا نواجه فريقًا قويًا للغاية، لذلك نحن نحترم ما يفعله يوفنتوس. بالنسبة لنا لدينا الرغبة والطموح في الاقتراب منهم قدر الإمكان من خلال العمل الجاد."

وأتم "دائمًا ما تكون مباراة إنتر ويوفنتوس مباراة كبيرة، ولكن الشيء المهم الآن أنها تعني الكثير بالنسبة للمنافسة على لقب الكالتشيو، هذا دليل على العمل الكبير الذي قمنا به، أنا ممتن للاعبيني على طموحهم وجهودهم الكبيرة.".

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثالث في ترتيب جنة كرة القدم برصيد 54 نقطة وبفارق 6 نقاط عن يوفنتوس، بينما يأتي لاتسيو في الصدارة برصيد 62 نقطة ولديه مباراة زائدة عن البيانكونيري.