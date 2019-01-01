ساري: يوفنتوس يعاني بسبب الأبطال وصدارة إنتر محفزة

مواجهة مهمة للبيانكونيري مع لاتسيو

أكد ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، أن معاناة فريقه بعد لقاءات دوري الأبطال ليست بالأزمة، وتمنى أن يلعب تأخر فريقه بالترتيب خلف إنتر حافزاً.

يوفنتوس تعادل الجولة الماضية مع ساسولو بهدفين لكل جانب في تورينو، ليفقد صدارة السيري آ التي يملكها منذ الجولة الثامنة.

وبدأ ساري حديثه في مؤتمر لقاء لاتسيو بأحداث الأسبوع الفائت: "نعاني بعد مباريات دوري الأبطال، هي مشكلة بدنية وذهنية، الفريق يستنزف، ولكن ما أراه في التدريبات لا يجعلني أشعر بالقلق، أتمنى أن تكون صدارة إنتر عامل محفز لنا".

وأضاف: "كل المباريات مهمة، وكل النقاط تتساوى في أهميتها بالنسبة لنا، نمر بمرحلة تتصاعد بها الصعوبات، لاتسيو فريق قوي ويملك جودة كبيرة، ويزداد خطورة قرب المرمى".

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وحول أحوال لاعبيه: "خضيرة خسارة كبيرة، حالت ركبته كانت تسوء، الآن يجب أن نعتمد على تطور الآخرين، رابيو يتحسن من المنظور الطبي ولكن لم يعد للأفضل بعد".

وأكمل ساري: "دون كوستا صعب التفكير في خطة 4-3-3، تألق ديبالا يجعلنا نفكر في اللعب بصانع ألعاب خلف المهاجم، بيرنارديسكي لاعب مهم وحساس، وتأثر بصافرات الاستهجان، مهمتي جعله لاعب أفضل".

وواصل: "ننتظر عودة رامسي وكوستا لنجرب حلولاً أخرى، سوق الانتقالات لا يشغلني، أمر يخص الإدارة، يعجبني كثيراً بينتانكور، سيكون له مستقبل باهر وسيسجل الأهداف ويتطور".

ويحتل يوفنتوس حالياً الترتيب الثاني في جدول الدوري الإيطالي، بفارق نقطة عن المتصدر إنتر، ويلعب السبت في ضيافة لاتسيو بالجولة 15.