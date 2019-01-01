ساري: لا أحب حكام الفيديو والديربي لقاء خاص

ديربي تورينو المحطة المقبلة للبيانكونيري

أكد ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، على خصوصية المواجهة المقبلة أمام تورينو في ديربي المدينة، كما عرج إلى الجدل التحكيمي الدائر حالياً.

يوفنتوس انتصر في اللقاء الأخير على جنوى بهدفين لواحد بفضل ركلة جزاء أثارت الحبر جاءت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

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وبدأ ساري حديثه في مؤتمر تورينو قائلاً: "الديربي دائماً لقاء ليس عادياً، وأتمنى أن يكون ذلك عاملاً مساعداً نفسياً، يجب احترام الخصم في الرياضة، وحادثة سوبيرجا يجب احترامها".

وأضاف: "هي مباراة خاصة بعيداً عن أي ظروف في الموسم، هي قصة منفصلة وأنتظر تورينو متحفز وفي حالة عاطفية، الهدف هو لعب المباراة بشخصيتنا، ولنرى كيف تسير الأمور".

وحول أحوال لاعبيه: "بيانيتش تدرب بمفرده في الحصص الأخيرة، سنرى اليوم، لا أعرف إذا كان سيشارك أم لا، يسار الدفاع بالنسبة لي دي تشيليو هو بديل أليكس ساندرو، وليس دانيلو".

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وعلق ساري على استخدام تقنية الفيديو: "هذا رأيي الشخصي، لا افكر فيه كثيراً، وأفضل عندما يقوم الحكام أنفسهم بإدارة الأمور، ولكن أكرر، هذا مجرد رأي شخصي".

وواصل: "الغرض منها تصحيح الأخطاء الدقيقة، وفي بقية أوروبا أرى أن استخدام التقنية محدود".

وأشاد المدرب الإيطالي بمهاجمه جونزالو هيجواين: "مر بعام صعب، ولكن رأيته يملك حافزاً كبيراً هذا الموسم، هو لاعب كبير".

ويحتل يوفنتوس حالياً صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.