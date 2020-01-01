ساري: لا يمكن إيقاف رونالدو، ولا يحتاج للراحة

ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يشيد بلاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مستواه ضد لاتسيو.

أشاد المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ما قدمه من مستويات في الأسابيع الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري وأكد خلالها أن رونالدو يستطيع الاستمرار في تقديم تلك المستويات حتى نهاية الموسم دون مشاكل.

وقال ساري: "عندما يشتم رونالدو الدماء يصبح لاعبًا استثنائيًا، أرى أنه يتعافى بشكل رائع وسريع بين المباريات، الأمر ليس بدني فقط بل عقلي أيضًا".

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وأضاف: "في كل مباراة نراه يستهلك الكثير من الطاقة، لكنه ينجح في التعافي سريعًا بشكل مذهل، هو لاعب مثالي سواء على المستوى الفني أو العقلي".

وأردف عن الرقم القياسي لأكبر هداف في الدوري الإيطالي بموسم واحد: "لو وضع كريستيانو رونالدو ذلك الرقم في رأسه سيكون من الصعب للغاية أن يتم إيقافه".

كريستيانو رونالدو يكسر حواجز الزمن وحدود الدول بثنائية لاتسيو

وأكمل: "سنرى إذا كان من الممكن أن نمنحه بعض الراحة في الأسابيع المقبلة، لكن لو بقى في تلك الحالة ربما لا يحتاج للراحة على الإطلاق".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد سجل ثنائية في مواجهة قمة الدوري الإيطالي ضد لاتسيو مساء الأمس ومنح فريقه فرصة أكبر في حسم البطولة في الأسابيع القادمة.