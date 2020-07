كريستيانو رونالدو يكسر حواجز الزمن وحدود الدول بثنائية لاتسيو

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ثنائية في لقاء فريقه اليوم أمام نظيره لاتسيو في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في الدقيقتين الـ 51 من ركلة جزاء، والـ 54 من انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة رائعة من باولو ديبالا على طبق من ذهب.

مفاجأة محبطة ليوفنتوس وهبوط مؤكد للبعض .. الدوري الإيطالي دون ركلات جزاء

وكسر رونالدو بتلك الثنائية عدة أرقام قياسية، بجانب تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تجاوز تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أكثر من 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بعد مسيرته الناجحة في مانشستر يونايتد وريال مدريد.

كذلك أصبح رونالدو أسرع من يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإيطالي منذ عام 1994، حيث استغرق الأمر منه 61 مباراة فقط.

61 - Cristiano #Ronaldo is the fastest player to score 50 goals in (61 appearances) - among the players who made their debut since 1994/95. Sprinter.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/Fy6hQ6xW4W