ساري: سعيد بالهزيمة على يد نابولي

يبدو أن تصريحات ساري كانت ذلة لسان

اعترف ماوريتسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي بأحقية نابولي بالفوز على فريقه أمس في الدوري الإيطالي.

وكان نابولي قد فاز يوم أمس الأحد على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو معقل نابولي.

وقال ساري في تصريحات للإعلاميين المتواجدين بعد المباراة: "عانينا من السلبية والبطئ كنا سيئين على مستوى سرعة نقل الهجمة، علينا أن نعترف بأن نابولي فعل الحد الأدنى من الجهد للفوز علينا".

وأضاف: "الفريق لم يسترح ونعاني من الاجهاد، ولكن إذا كانت عقلية اللاعبين تعتمد على الارتخاء ستكون كارثة لا أريد التفكير في هذا عليهم القتال بكل قوتهم".

وأردف: "نابولي يتسحوذ على مكان في قلبي لن يزال إلى أخر أيام حياتي، أنا سعيد أن هزيمتي كانت على أيديهم".

وأكمل: "أنا مولع وسعيد لنابولي، إذا كان علينا أن نخسر فأفضل أن أخسر من نابولي لأساعدهم على الخروج من أزماتهم الحالية".

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واختتم: "الفريق يحتاج القائد جورجيو كيليني نحن بحاجة ماسة له لديه قدرات خاصة وكبيرة على رفع مستوى التنافس والحماس بين اللاعبيين، نفتقده بشدة".

يذكر أن يوفنتوس لا يزال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالرغم من الخسارة من نابولي، بفارق 3 نقاط عن مطارده صاحب المركز الثاني إنتر.