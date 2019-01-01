ساري يشبه وضعية دي ليخت بكوليبالي

دي ليخت يعاني في انطلاق الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري عن مدافعه ماتياس دي ليخت، وشبه وضعيته بنجم نابولي كاليدو كوليبالي من حيث التأقلم.

وتلقى دي ليخت عدة انتقادات على مستواه في الأسابيع الأولى من الموسم بعد الأخطاء الفردية المتعددة التي تسبب بها وفشل يوفنتوس في الخروج بشباك نظيفة بمعظم اللقاءات.

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وقال ساري مع "DAZN" بعد المباراة: "دي ليخت يتطور ويتحسن، هو شاب بعد وانتقل إلى واقع مختلف عما اعتاد عليه".

وأضاف: "لم يتعود بعد على الأجواء ولكنه يتعلم الإيطالية بسرعة، كوليبالي هو الآخر لاعب خارق واحتاج للوقت للتأقلم".

وختم: "لا تنسى أننا نفتقد كيليني ودي تشيليو، وهذا يجعلنا أضعف في الوضعية الدفاعية وأكثر انكشافاً بالخلف".

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يوفنتوس نجح مساء الثلاثاء في الانتصار على بريشيا بهدفين مقابل واحد ضمن مجريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.