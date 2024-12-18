"ما فعلوه يرسّخ لسابقة خطيرة".. إشبيلية يعلن قطع العلاقات مع ريال بيتيس نهائيًا

ما سبب الأزمة؟

أعلن إشبيلية "قطع العلاقات" مع جاره ريال بيتيس، في ظل تصاعد الخلافات بين الناديين الأندلسيين في الفترة الأخيرة.

وتقدم ريال بيتيس بشكوى ضد 3 من لاعبي إشبيلية "إسحاق روميرو وخوانلو سانشيز وخوسيه أنخيل كارمونا"، متهمًا إياهم بـ"ترديد هتافات معادية" بعد مباراة الديربي قبل نحو شهرين.

وكان عدة لاعبين شباب من إشبيلية قد حملوا علمًا عليه شعار نادي بيتيس مشطوبًا باللون الأحمر، ما دفع (بيتيس) لتقديم شكوى أمام اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتقرر إيقاف الثلاثي عن مواجهة سيلتا فيجو التي جرت يوم السبت الماضي، وحسمها إشبيلية بهدف نظيف في عقر داره رامون سانشيز بيزخوان.

وقال إشبيلية في بيان رسمي اليوم: "سلوك إدارة بيتيس بإدانة احتفال لاعبي إشبيلية، وأيضًا التقدم بشكوى أمام الهيئات الفيدرالية وليس أمام لجنة مكافحة العنف، يخرق قواعد مهمة ويُرسّخ سابقة خطيرة".

وأضاف: "الأمر يتعلق بفعل يندرج ضمن احتفال رياضي، ولا نفهم سبب تصرف بيتيس بهذه الطريقة (الشكوى لجهة حكومية)، كذلك قدمنا دلائل وافرة على تحلينا بسعة الأفق (ورحابة الصدر) في حالات مماثلة، عندما سخر لاعبو أو مسؤولو بيتيس من إشبيلية".

وختم: "إشبيلية يفهم العلاقة بين الناديين بشكل مختلف تمامًا، كنا نتغاضى عن مثل هذا السلوك من مسؤولي بيتيس، والذي كان أكثر شيوعًا في أوقات سابقة، لكنهم الآن ليسوا على مستوى المسؤولية، لا تجاه المؤسسة التي يمثلونها ولا تجاه جمهورهم، الذي كان أفضل بكثير في تفسير الوضع".