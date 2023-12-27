سابقة تاريخية والمتورط "لاهوز".. القضاء الإسباني يلغي بطاقة حمراء!

اللاعب لن يضطر إلى الامتثال للعقوبات

ألغى القضاء الإسباني بطاقة حمراء حصل عليها اللاعب سيرجيو كاناليس الموسم الماضي مع ريال بيتيس بالليجا، في سابقة تاريخية بعالم كرة القدم.

وأقام "كاناليس" دعوى قضائية ضد لجنة التحكيم والحكم ماتيو لاهوز، بسبب طرده الموسم الماضي، وهي البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة لاعب مونتيري المكسيكي الحالي.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اللاعب لن يضطر إلى الامتثال للعقوبات مع نادي مونتيري في المباريات الثلاث المعلقة أو الغرامة البالغة 601 يورو التي فرضتها في النهاية محكمة التحكيم الرياضية، والتي لا يزال بإمكانه الاستئناف ضدها.

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وقال كاناليس، في تصريح عقب حكم المحكمة الإدارية الخلافية رقم 4 في مدريد: "لقد قلت دائمًا إن سلوكي مع الحكام داخل وخارج الملعب كان مثاليًا، وأظهر لهم أقصى قدر من الاحترام طوال مسيرتي الاحترافية. هكذا كان الأمر منذ ظهوري لأول مرة في عام 2008 ويستمر الآن في الدوري المكسيكي، لهذا السبب، أنا سعيد بتحقيق العدالة".

وطرد ماتيو لاهوز لاعب بيتيس خلال مواجهة قادش في أكتوبر 2022 ببطاقتين صفراوين بسبب احتجاجه في أقل من 10 ثوان، وأدى ذلك إلى إيقافه 3 مباريات، وهو ما تم إعفاؤه منه الآن.