ساؤول يلمّح لانتقاله إلى مانشستر يونايتد

هل يرحل ساؤول عن أتلتيكو مدريد إلى البريميرليج؟

أعلن متوسط ميدان أتلتيكو مدريد ساؤول نيجيز عن أنه سيفصح عن فريقه الجديد خلال 3 أيام ليثير الجدل حول مستقبله.

وكانت عدة تقارير صحفية قد تنبأت باحتمالية انتقال ساؤول إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم أن عقد ساؤول مع أتلتيكو مدريد يمتد إلى غاية العام 2026، ولكن يبدو أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الروخيبلانكوس.

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وفي الوقت الذي يهتم بخدماته فيه كل من آرسنال ومانشستر يوناتيد، يبدو الشياطين الحمر كوجهة أقرب لساؤول حسب تكهنات المصادر المقربة.

وأثار ساؤول الجدل حول مستقبله من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي أعلن خلالها عن نادٍ جديد سيعلن عنه في غضون 3 أيام.

— Saúl Ñiguez (@saulniguez) May 31, 2020

ويعد ساؤول أحد أبرز نجوم فريق العاصمة الإسبانية في السنوات الأخيرة، حيث شارك في 286 مباراة مع الروخيبلانكوس وسجل 38 هدفا وقام بـ 18 تمريرة حاسمة.

وسيكون ساؤول إضافة قوية للغاية في حال انضم إلى مانشستر يونايتد ليجاوز القادم الجديد إلى الشياطين الحمر برونو فيرنانديش والذي انضم في الميركاتو الشتوي القادم.

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يذكر أن ذلك قد يفتح الباب لرحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد أو أحد الأندية الأخرى المهتمة بالنجم الدولي الفرنسي.