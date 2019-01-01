لاعب أتلتيكو مدريد: بيل يتحدث الإسبانية بطلاقة

تعرف على تصريحات ساؤول حول جاريث بيل

أكد ساؤول نيجيز، لاعب أتلتيكو مدريد، أنّ جاريث بيل، جناح ريال مدريد، يستطيع الحديث بالإسبانية بصورة جيدة عكس ما ذكرته وسائل الإعلام.

بيل يعاني في ريال مدريد ولم يشارك منذ نحو شهر بزعم الإصابة رغم تواجده في معسكر منتخب ويلز.

وقال ساؤول في تصريحات لراديو "كادينا سير" الإسباني: "ما حدث مع لويس إنريكي ووفاة ابنته كان خبرًا سيئًا للغاية وتعامل الاتحاد بالمراهنة على روبرتو مورينو أمر عظيم لأنّه يمنح للمجموعة ما تستحقه".

وتابع: "علاقتي جيدة بجاريث بيل والتقينا كثيرًا عند وكلاء أعمالنا وكنت متفاجئًا به لأنّه شخص رائع للغاية وتبادلنا أطراف الحديث لفترة طويلة باللغة الإسبانية".

لاعب أتلتيكو مدريد يرى أنّه سعيد في أي مركز يلعب له مع الفريق مؤكدًا أنّ هذا الأمر يجعله يتطور كثيرًا.

وأردف: "المهاجم يتم تقديره بعدد الأهداف التي يسجلها ولكن وظيفة دييجو كوستا أكبر من ذلك وما يقوم به داخل الميدان استثنائيًا ونحن نقدره سواء نجح في تسجيل الأهداف أو ابتعد لفترة".

واختتم: "صراحة لا أفهم سبب إطلاق صافرات الاستهجان على كوكي فبالنسبة لي هو لاعب يستحيل إطلاق الصافرات ضده. لقد تلقى عدة عروض خارج أتلتيكو مدريد ولا أريد الإفصاح عنهم ولكنّه رفض وقرر الاستمرار لمساندة النادي ولذلك لا يستحق هذه المعاملة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى رغبة مدرب أتلتيكو مدريد بيع دييجو سيميوني والبحث عن مهاجم جديد في يناير.