سيميوني فقد الأمل في كوستا ويطالب الإدارة بمهاجم جديد!

وحدد بديله..

على الرغم من كل الدعم الذي يُقدِمه دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد، إلى مهاجمه دييجو كوستا، إلا أن تقارير من صحيفة "آس" أكدت أن اللوتشو قد فقد الأمل في لاعبه وبدأ رحلة البحث عن بديل له.

وخلال 11 مباراة في الليجا شارك فيها كوستا هذا الموسم، اكتفى بتسجيل هدفين فقط، مع صناعته لمثلهما، ويظهر تراجع مستواه بصورة كبيرة إلى الحد الذي جعل زميله، ألفارو موراتا، يقوم بدعمه علانية ضد الانتقادات.

سيميوني نفسه خرج في أكثر من مناسبة وأعلن أن كوستا له أهمية كبيرة داخل الروخيبلانكوس، ولكن ما أتى في تقرير الآس يفترض أن المدرب الأرجنتيني قد تحدث مع الإدارة بالفعل من أجل التعاقد مع مهاجم آخر خلال الميركاتو الشتوي.

وباستثناء موراتا، الذي سجل هذا الموسم 7 أهداف في 13 مباراة خلال مختلف البطولات، لا يوجد مهاجم بديل في الأتليتي، مما يجعل ضرورة التعاقد مع مهاجم ملحة للغاية.

كوستا كان قد عاد إلى أتليتكو نظير أكثر من 60 مليون يورو في شتاء 2018، ولا تزال الإدارة تسعى إلى الاستفادة المالية منه مع وجود اهتمام كبير به من أكثر من نادٍ صيني في الفترة الماضية، وستكون الإدارة على استعداد لقبول عرض يُخلصها من عبء صاحب الـ32 عامًا.

في الوقت نفسه، فإن رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، هو اللاعب الأقرب للانضمام إلى كتيبة سيميوني لتدعيم خط الهجوم وخلافة كوستا، على الرغم من الأداء المتواضع الذي يظهر به هذا الموسم رفقة الخفافيش.

مورينو اكتفى بتسجيل هدفين فقط حتى الآن، ولكن قد يكون الأمر مفهومًا كون أن الدولي الإسباني طلب الرحيل في الصيف وكان الأتليتي هو الأقرب للظفر بخدماته، غير أن فالنسيا صمم على الإبقاء عليه داخل كتيبة المدرب المُقال مارسيلينو.

وأخيرًا، فإن سيميوني قد أبدى إعجابه بمورينو في أكثر من مناسبة لإدارة ناديه، ولا يزال مصممًا على التعاقد معه على الرغم من تراجع مستواه، وفي ظل حالة عدم رضا اللاعب عن نفسه داخل فالنسيا، قد تتم الصفقة بالفعل في الشتاء.

يذكر أن أتليتكو مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدرين، برشلونة وريال مدريد، في الوقت الذي سجلت فيه كتيبة سيميوني 15 هدفًا في 13 مباراة، وهو رقم لا يعتبر كبيرًا بالنظر لإمكانات الفريق العاصمي وطموحاته.