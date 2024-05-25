المدرب الإسباني يكتفي بهذه الكلمات

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن موقفه من قرار جوان لابورتا، إقالته من تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان تشافي قد أعلن رحيله بنهاية الموسم في فبراير الماضي، قبل أن يتراجع عن قراره مؤخرًا، ويؤكد استمراره حتى نهاية عقده في صيف 2025، بعد ما وصفه بـ"شعوره بدعم الإدارة".

لكن الأسابيع الأخيرة شهدت توتر الأجواء داخل جدران النادي الكتالوني من جديد، قبل أن يقرر لابورتا بشكل رسمي إقالة تشافي بنهاية الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "أحترم قرار الرئيس بإقالتي، فهو من يقرر، سأظل دائمًا مشجعًا لبرشلونة وأدعم النادي".

ويبدو أن برشلونة في طريقه للتعاقد مع هانز فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ سابقًا، وسط تقارير تفيد باتفاق الطرفين على كل التفاصيل.