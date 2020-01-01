زيدان يستعين براموس ويطيح ببيل من مواجهة مانشستر سيتي

لا جديد يذكر..

استبعد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاريث بيل من قائمة الملكي المسافرة لإنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد هُزِم ذهابًا في سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف ويحتاج الآن إلى الخروج بفوز بفارق أكثر من هدف من قلب ملعب الاتحاد للتأهل إلى ربع النهائي.

استبعاد بيل قد لا يكون مفاجئًا، فالدولي الويلزي كان حبيسًا لدكة البدلاء في أغلب مباريات الريال بالدوري بعد العودة من توقف كورونا، وتبدو واضحةً رغبة زيزو والنادي في التخلص منه هذا الصيف.

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لكن المفاجأة كانت في أن القائد سيرخيو راموس سيكون من ضمن البعثة المسافرة لإنجلترا رغم أنه لن يتمكن من المشاركة بعد تحصله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.

تواجد راموس في القائمة يؤكد أن القائد سيمارس مهامه حتى من خارج أرض الملعب، في لفتة مميزة للغاية تؤكد مدى ارتباط اللاعب الأندلسي بفريقه ومدى ثقة زيدان في قدرته على صنع الفارق بمختلف السبل.

قائمة ريال مدريد شبه كاملة بدون إصابات باستثناء ماريانو دياز، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد العودة من الإجازة، الأمر الذي استدعى ابتعاده عن الفريق حتى إتمام شفائه.

كما شهدت القائمة وجود إيدين هازارد بصورة طبيعية رغم الأنباء التي خرجت في الساعات الماضية أن كاحله الأيمن يُقاسي بعض الآلام التي من شأنها أن تخرجه من القائمة أو تجعله على الأقل على دكة البدلاء.

القائمة كاملة:

يذكر أن ريال مدريد قد توِّج بلقب الدوري الإسباني بعد تحقيقه الفوز في 11 مباراة متتالية بعد العودة من توقف كورونا.