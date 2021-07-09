زيدان يرفض الخليج وإنجلترا من أجل حلمه الأكبر

الفرنسي يقرر الانتظار

يصمم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، على حلمه الأكبر حتى ولو انتظر فترة أطول من أجل تحقيقه.

زيدان رحل عن ريال مطلع هذا الصيف، بسبب خلاف مع فلورنتينو بيريز حول الخطط المستقبلية للفريق في الموسم القادم.

فرنسا خرجت بشكل مبكر من يورو 2020 أمام سويسرا في دور الـ16، لتنتشر التكهنات حول قدوم زيدان بدلًا من المدرب الحالي ديدييه ديشان.

الاتحاد الفرنسي حسم الجدل تمامًا، أمس، الخميس، بالإعلان عن تجديد الثقة في ديشان ليستمر بمنصب المدير الفني حتى كأس العالم 2022 في قطر.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن زيدان قرر عدم التعاقد مع أي نادٍ في الوقت الحالي والاستمرار من دون عمل.

ويأتي ذلك بعد رفضه العديد من العروض التي قدمت له من الدوري الإنجليزي وبعض الدوريات الآسيوية والخليجية.

ويفضل الفرنسي التحلي بالصبر بعد رحيله عن ريال، طمحًا في تحقيق حلمه بقيادة منتخب بلاده في المستقبل القريب.

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يذكر أن زيدان خرج من الموسم الماضي بلا بطولات، حيث خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي، وخسر الدوري الإسباني لصالح أتلتيكو مدريد وكأس ملك إسبانيا لبرشلونة.