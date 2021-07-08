فرنسا تحسم مصير ديشان وتُبدد آمال زيدان التدريبية

انتهى الأمر رسميًا..

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت على استمرار ديديه ديشان في منصب كمدرب لمنتخب فرنسا حتى كأس العالم 2022 بقطر.

وسارت الشائعات بإمكانية الاستغناء عن خدمات ديشان بعد الخروج المفاجئ لفرنسا من دور الـ16 لبطولة يورو 2020 على يد سويسرا بركلات الترجيح.

وطرحت الصحف اسم زين الدين زيدان كخليفة محتمل لديشان حال رحيله عن منتخب الديوك، وذلك بعد استقالة الأسطورة الفرنسية من تدريب ريال مدريد.

لكن لو جريت بدد آمال تولي زيزو المهمة، حيث قال في تصريحات للصحافة الفرنسية "هل يبقى ديشان حتى مونديال قطر؟ الإجابة نعم".

كما أضاف لو جريت "تحدثت معه مطولًا يوم الأربعاء في جانجان وقد تمت تسوية الأمر في ثلاث دقائق".

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وأتم "يمتلك ديشان رغبة قوية في الاستمرار بمنصبه ولديّ نفس الأمر كذلك، لم يكن هناك نقاش حول ماذا سنفعل أو كيف".

الجديرب الذكر أن ديشان نجح في قيادة منتخب فرنسا لتحقيق كأس العالم 2018، مع تحقيق وصافة يورو 2016 الذي أقيم ببلاد الغال.