زيدان: من المهم حرمان المنافس من التسجيل وقدمنا مباراة مكتملة

زيدان يشيد بدفاع فريقه أمام برشلونة

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالصلابة الدفاعية لفريقه أمام برشلونة، مشيراً إلى أن الميرينجي قدم مباراة مكتملة الأركان.

وحقق ريال مدريد فوزاً هاماً على حساب برشلونة، بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

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وقال زيدان في تصريحات عقبت اللقاء: "يمكن بأن نقول إنها مباراة مكتملة على كافة الأصعدة، وجدنا بعض الصعوبات في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني الضغط كان أفضل على المنافس وخلقنا العديد من الفرص وحافظنا على نظافة الشباك فهي مباراة مكتملة".

وواصل: "صلابتنا الدفاعية كانت في غاية الأهمية ومن المهم أن نحرم المنافس من التسجيل كورتوا كان ممتازاً، في الشوط الأول أظهرنا صلابتنا الدفاعية اليوم وهجومياً نعرف أننا لدينا لاعبون جيدون يصنعون الفارق".

وتابع: "في بعض الأحيان التغييرات تكون مفيدة وأحيانا تكون لا، ولكن الأهم أن اللاعبين قدموا كل شيء داخل الملعب ولم يبخل أي لاعب بنقطة عرق وفي النهاية هذا ما يجب أن نقوم به دائماً".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "المباراة تمنحنا دفعة للأمام، استعدنا بها الصدارة ولكن الدوري لا يزال طويلاً كان من المهم أن نفوز، وسنفكر في مباراة الدوري بعدها سنفكر في مباراة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الليجا برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.