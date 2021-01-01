زيدان متسائلًا: كيف لا يذهب بنزيما إلى المنتخب الفرنسي؟

سعيد بمستواه..

أخذ زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في مديح نجم فريقه كريم بنزيما، متسائلًا كيف أنه لا يذهب لتمثيل المنتخب الفرنسي في الفترة الماضية.

وكان بنزيما قد أحرز هدفين وصنع آخر خلال فوز ريال مدريد الهام على سيلتا فيجو بثلاثية لهدف مساء السبت خارج الديار في الدوري الإسباني.

ومن المعروف أن الدولي الفرنسي يُعاني من أزمات مع مدرب المنتخب ديديه ديشان وكذلك رئيس الاتحاد الفرنسي، إلا أن زيزو لا يكترث بذلك وسعيد فقط بما يقدمه في ريال مدريد.

المدرب المدريدي في تصريحات بعد مباراة سيلتا فيجو قال "كيف سنفهم أن بنزيما لا يذهب لمنتخب فرنسا؟ لا يفهم الكثير من الناس ذلك حقًا".

كما أضاف "لكني وبصفتي مدربًا لريال مدريد، فأنا سعيد حقًا بذلك، إنه يقوم بعمل رائع من أجل الفريق".

وتابع متحدثًا عن الفوز على سيلتا "علينا الاستمرار، هناك الكثير من المباريات الجيدة مؤخرًا، نحن في المرحلة النهائية من الموسم وبحالة جيدة بدنيًا، نحن في لحظة رائعة".

وواصل "نحن ندرك جدول المباريات جيدًا ونعلم أن هناك العديد منها في الفترة المقبلة، لكن اللاعبين بخير، الآن علينا الاستمتاع بالفوز".

وأتم "راموس سيذهب إلى منتخب إسبانيا بشكل طبيعي، سنرى أنه سيلعب في غضون خمسة أيام ولن توجد مشكلة، سيكون ذلك مفيدًا له أيضًا".

الجدير بالذكر أن راموس قد غاب عن مباراة سيلتا فيجو اليوم بسبب الإصابة، في وقت ارتفع فيه رصيد الملكي ليصبح 60 نقطة في وصافة الليجا بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.