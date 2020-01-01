زيدان: لا يهم كيف نسجل طالما نحقق الانتصارات

تعرف على تصريحات زيدان بعد الفوز على ألافيس

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، أنّ هدفه الوحيد هو الفوز بلقب الدوري الإسباني بغض النظر عن طريقة تسجيل الأهداف مشيدًا بالأداء الدفاعي ومستوى تيبو كورتوا..

ريال مدريد انتصر بثنائية نظيفة على ديبورتيفو ألافيس في الجولة 35 من الدوري الإسباني ليبتعد أكثر في صدارة الدوري.

ووصل الملكي إلى النقطة 80 ليحافظ على فارق الأربع نقاط مع برشلونة صاحب المركز الثاني.

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وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "عدم استقبال أهداف في هذه المباريات أمر مستحيل، ولكنّه واقع، ولقد أصبحنا نتلقى أهدافًا أقل وعلينا الاستمرار على هذا النحو. كورتوا قام بعمل رائع خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "اليوم كنا أفضل في النواحي الهجومية أيضًا ولم نعاني كما في الوقت السابق وكنا نستطيع تسجيل أكثر من ذلك".

المدرب الفرنسي أكد أنّ مواطنه كريم بنزيما لا يعاني من إصابة خطيرة إلا أنّه شعر ببعض الدوار أثناء المواجهة.

وأردف: "الحصول على 3 ضربات جزاء على التوالي لا يعني شيئًا، فلو أنّ هناك مخالفة فهي ركلة جزاء. الأهم بالنسبة لي هو تسجيل الأهداف بغض النظر عن الطريقة".

وحول إمكانية إشراك خاميس رودريجيز في المباريات المتبقية من البطولة، اكتفى زيدان بقوله: "لا أدري".

واختتم: "نحن نحاول تحقيق لقب الدوري الإسباني ولكن لا يزال لدينا 3 مباريات متبقية ولا أعرف ما الذي سيحدث. علينا الآن التركيز فقط على الفوز في كل لقاء".

وسوف يواجه النادي الملكي فريق غرناطة ثم فياريال قبل أن يختتم الدوري بلقاء ليجانيس، بينما يلعب برشلونة أمام ريال بلد الوليد ثم أوساسونا وآخر لقاء ضد ألافيس.