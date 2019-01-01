زيدان: عانينا أمام بروج ولست قلقًا من مباراتي فالنسيا وبرشلونة

هكذا تحدث زيزو بعد ثلاثية كلوب بروج

اعترف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، بأن فريقه عانى بعض الشيء في مباراته أمام كلوب بروج، التي انتهت بفوز اللوس بلانكوس بنتيجة 3-1 في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وعن المباراة قال في حديثه مع الصحفيين بعد المباراة "أعتقد أننا واجهنا صعوبة بسبب ضغط المنافس، وكانت لدينا 10 أو 15 دقيقة صعبة إلى أن تم تعديل الأوضاع".

وحول إصراره على إشراك كاسيميرو رغم ضغط المباريات، قال "قد انتهت المباراة وهذا كل ما في الأمور. لقد لعب اليوم وسنرى وضعه لاحقًا".

كما أثنى على البرازيلي فينيسيوس بعد أدائه الجيد وهدفه في المباراة، بقوله "سعداء به وأيضًا برودريجو ولوكا، وعلينا أن نستمر بهذا النسق. نحن في حالة ومستوى جيدين، وينبغي علينا المضي قدمًا بهذه الطريقة".

وسُئل عن رأيه في ضغط المباريات قبل مواجهة فالنسيا وبرشلونة في ظرف 3 أيام الأسبوع المُقبل، قال "لا لست قلقًا، أعددنا أنفسنا للمباريات الثلاث المقبلة –قبل استراحة عيد الميلاد-، سنتعامل معها على أنها مباريات جميلة وصعبة للغاية في نفس الوقت".

وختم بالرد على سؤال حول توقعه لقرعة المرينجي في دور الـ16، قائلاً "الآن علينا أن نرتاح ونستمتع بهذا الفوز، ونحن لا يمكننا فعل أي شيء. كل ما في الأمر سنشاهد القرعة".

ورفع الريال رصيده لـ11 نقطة، لينهي مشواره في المجموعة الأولى في المركز الثاني، على بعد خمس نقاط من باريس سان جيرمان، الذي جمع 16 نقطة في 6 مباريات.