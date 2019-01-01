ساري ثنائية ليفركوزن: يوفنتوس بحاجة للحفاظ على هذا التركيز

ساري سعيد بالروح التي لعب بها رونالدو ورفاقه أمام مضيفهم الألماني

شدد المدير الفني ليوفنتوس ماوريسيو ساري على ضرورة حفاظ لاعبيه على تركيزهم في المرحلة القادمة، وذلك بعد الفوز على باير ليفركوزن في عقر داره "باي آرينا" بهدفين نظيفين في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال مدرب تشيلسي السابق لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "من المهم الحفاظ على هذا التركيز والتوازن، لقد خسرنا أمام لاتسيو، لكن لفترات طويلة، كانت واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم".

وأضاف "مباراة الليلة كانت صعبة وأمام فريق يظهر بمستوى جيد في الدوري الألماني هذا الموسم، وقد صمدنا، وبمجرد أن هدأ الإيقاع، أخذنا المبادرة".

وعن الأداء الدفاعي الجيد رغم التغييرات التي أجراها بالاعتماد على ديميرال، روجاني، دانيلو بالإضافة إلى رابيو في منتصف الملعب، قال "ظهر رباعي الدفاع بشكل جيد، وديميرال كان الأكثر عدوانية، ورابيو تحسن مع الوقت، وكان ذلك ممتعًا".

وسُئل عن الطريقة التي سيعوض بها الثنائي المعاقب بالإيقاف أمام أودينيزي بيانيتش وخوان كوادرادو، قال "نأمل أن يعود بينتانكور قريبًا، وغدًا ستكون الأمور أكثر وضوحًا، وفي النهاية المسألة ليست في من سيلعب، المهم الحفاظ على التركيز والتوازن".

وختم "كما قلت. انتظرنا أن يهدأ الإيقاع، لذلك عندما وجدنا مساحات هائلة أمام بيرنادريسكي في الثلث الأخير من الملعب، قررنا اللعب بالثلاثة معًا (ديبالا، رونالدو وهيجواين)".

وصنع ديبالا الفارق بعد مشاركته كبديل على حساب بيرنارديسكي في منتصف الشوط الثاني، بصناعة الهدفين الأول والثاني لكريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين.