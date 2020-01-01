زيدان: سعيد بمستوى هازارد ولست مهتمًا بالانتقادات

تصريحات زيدان بعد الفوز على هويسكا

عبّر زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سعادته بهدف إيدين هازارد مؤكدًا أنّ الانتقادات توجه للفريق فقط حينما لا يحقق نتائج إيجابية.

ريال مدريد استمر في صحوته المحلية وانتصر على هويسكا بنتيجة 4-1 في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

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وانفرد النادي الملكي بصدارة الدوري الإسباني بصورة مؤقتة منتظرًا لقاء ريال سوسييداد مع سيلتا فيجو.

وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة هويسكا: "أنا سعيد بما قدّمه هازارد في اللقاء، لعب في المواجهة السابقة لمدة 20 دقيقة واليوم بدأ أساسيًا، نحن نعرف جودته وننتظر منه الكثير داخل الملعب في المواجهات المستقبلية".

وتابع: "لست مندهشًا من الشكل الذي ظهر عليه فيدي فالفيردي، إنّه لاعب يمتلك الاستمرارية وسعيد لقدرته على التسجيل ولكن قيمته أكبر من فكرة تسجيل الأهداف".

المدرب الفرنسي أكد أنّ تغييراته لم تكن لأجل إراحة اللاعبين قبل مواجهة إنتر مشيرًا إلى رغبته الفوز بالمواجهة ضد هيوسكا ولم يفكر في قمة دوري أبطال أوروبا.

وأردف: "عدم احتفال هازارد بالهدف؟ لا أعتقد أنّ هناك أي انزعاج من جانبه، بالطبع هو سعيد بالتسجيل وبالأداء ونتطلع لاستمراره على نفس المستوى والمشاركة باستمرار في الفترة المقبلة".

واختتم: "عندما لا نسجل أو لا نلعب بصورة جيدة يتم الحديث عنا وانتقاد الفريق، والأمور التي تحدث في الخارج لا تشغل تفكيرنا وكل ما نحتاجه هو نشر الطاقة الإيجابية بيننا".

جدير بالذكر أنّ هازارد سجل ثاني أهداف مع ريال مدريد بعد 392 يومًا من هدفه الأول.