زيدان: سعيد بما قدمه ريال مدريد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بما قدمه الفريق من أداء أمام نظيره بيتيس في الجولة الـ ١١ من الدوري الإسبا

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة رائعة حتى ولو لم يسجل وخرج بتعادل سلبي.

وقال زيدان: "قدمنا كل شيء لكننا لم نسجل يجب أن نكون أكثر سعادة بما حققناه في المباراة كنا نريد الفوز لنستمر في سلسلة الانتصارات، لكن لا توجد مباريات سهلة لقد شاهدنا الفرق تخسر النقاط".

وأضاف: "لا يمكننا الاعتقاد أننا سنفوز فقط بمجرد لعب المباراة، علينا دومًا أن نعرف أن الأمور قد تكون معقدة وهذا ما حدث اليوم لكن أنا سعيد بما حققناه في المباراة ولو لم نسجل الهدف".

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وأكمل: "كان يمكن أن يستمر بنزيما لكن قبل ١٠ دقائق من النهاية توجب تغيير بعض الأمور والدفع بيوفيتش للبحث عن الهدف".

وأردف عن بنزيما: "كريم قدم مباراة جيدة وكان يستطيع اللعب للنهاية لكن أحيانًا يجب تغيير بعض الأمور من أجل النتيجة".

واختتم تصريحاته عن حكم المباراة وركلة الجزاء الغير محتسبة: "كان هناك لمسة يد لكن ذلك هو قرار الحكم ولا يجب أن أتحدث عن ذلك".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد تعادل في مباراة اليوم دون أهداف مع ريال بيتيس في الجولة الـ١١ من الدوري الإسباني.