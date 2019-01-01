سانتياجو بيرنابيو يواصل ذبح ريال مدريد أمام بيتيس

رقم سلبي جديد لزيدان وريال مدريد أمام بيتيس

واصل ريال مدريد أرقامه السلبية على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، والذي لم يعد نقطة قوة بالنسبة للفريق الملكي خلال الفترة الحالية كما كان في الماضي القريب.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام ريال بيتيس، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل فشل ريال مدريد في الارتقاء إلى صدارة الترتيب واستغلال تعثر برشلونة الذي سقط بثلاثة أهداف لهدف أمام ليفانتي عصر اليوم.

وتواصلت الأرقام السلبية من قبل الفريق الملكي ومدربه زين الدين زيدان، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتعادل فيها الفريق بنتيجة صفر لـ صفر على ملعب سانتياجو بيرنابيو تحت قيادة المدرب الفرنسي.

ليس ذلك فقط، بل أن ريال بيتيس بات أول فريق ينجح في الخروج بشباك نظيفة من ملعب سانتياجو بيرنابيو في ثلاثة مباريات متتالية، وذلك بعدما فاز في موسم 2018 بهدف سانابريا في الدقيقة الأخيرة، وفاز في الموسم الماضي بهدفين مقابل لا شيء.

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وعلى ذلك انتهت المباراة بحصول كل فريق على نقطة، وفشل ريال مدريد في خطف الصدارة من برشلونة واكتفى بتقاسمها معه بـ 22 نقطة لكل منهما، وبفارق أهداف يعطي الفريق الكتالوني المركز الأول حتى إشعار آخر.