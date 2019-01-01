زيدان: ريال مدريد في أفضل حالاته وهذا هدفنا في الكلاسيكو

التفاؤل يسيطر على المدرب الفرنسي قبل كلاسيكو الأربعاء

رفع المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان شعار لا تراجع ولا استسلام، في حديثه مع الصحفيين على هامش مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، التي سيستضيفها ملعب "كامب نو" مساء غد الأربعاء، والمؤجلة من الجولة العاشرة لليجا.

وقال المدرب الفرنسي "نصل إلى هذه المباراة ونحن في حالة جيدة من الناحية العاطفية والجسدية، ونريد تقديم كرة قدم رائعة وأن ندخل المباراة بتركيز عالي من الدقيقة الأولى، نحن سعداء ما نقوم به في الوقت الحالي".

وأضاف "لا أفكر فيما سيحدث خارج الملعب، لأن الكلاسيكو لا يلعب خارج الملعب، ونحن الآن لا نفكر سوى في الكلاسيكو، وقمنا بإعداد أنفسنا بشكل جيد كما نفعل في كل مباراة".

وعن رأيه في الحكم، قال "علينا أن نترك الحكم يقوم بعمله، وبطبيعة الحال لن نتدخل في قراراته، ولا ينبغي أن نتوقف عن اللعب إذا كانت هناك لافتات، لأن الناس يريدون الاستمتاع بالمباراة ومشاهدة كرة قدم جيدة".

في الوقت ذاته، تحدث عن متوسط ميدانه فيديريكو فالفيردي، قائلاً "من مباراة لأخرى يؤكد أن لديه من الجودة ما يكفي لارتداء قميص ريال مدريد ويستحق اللعب هنا".

من جهة أخرى سُئل "هل هناك ما يُثير قلقك قبل الكلاسيكو؟ لا لست قلقًا على الإطلاق لأننا اعتدنا على مثل هذه المباريات، توتر الأوضاع في كاتالونيا؟ لست مضطرًا لشرح ما يحدث الآن، نحن مهتمون فقط بكرة القدم".

وتابع حديثه "مهما حدث، سأستمتع بالكلاسيكو ونعرف أننا سنكون على موعد مع فريق جيد جدًا، ونعرف كذلك أن لديهم ميسي، لكننا لدينا أيضًا أسلحتنا"

وعن جاريث بيل قال "يتدرب معنا بشكل جيد، ودائمًا أقول إنه من أهم لاعبينا، وغدًا سيكون مستعدًا كباقي اللاعبين".

وعن نتائج الريال الجيدة على ملعب "كامب نو" في السنوات الماضية باستثناء خماسية العام الماضي، قال "لا أعرف ما إذا كان الريال يؤدي بشكل أفضل في كامب نو أم لا، يتعين علينا تقديم أفضل ما لدينا أمام برشلونة، ولا أعتقد أن هناك اختلاف في كلاسيكو البيرنابيو أو في برشلونة".

وختم "أفكر في هذه المباراة لأنها التالية، وكما قلت. نعرف مدى وقيمة نوع هذه المباراة، حيث سنلعب أمام خصم يؤدي بشكل جيد هذا الموسم، وآمل أن نستمتع بمباراة جيدة، وأعتقد أن النتيجة هي فقط الشيء المهم، بل كل ما سنشاهده خلال المباراة".