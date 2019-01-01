زيدان: موقف بيل لم يتغير وليبرون جيمس لا يعرفني

تعرف على تصريحات زيدان قبل مباراة بايرن ميونخ الودية

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ موقف جاريث بيل لم يتغير رافضًا الحديث عن التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، بول بوجبا.

ريال مدريد يبدأ أول مبارياته التحضيرية بمواجهة بايرن ميونخ في مدينة هيوستن الأمريكية في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

زيدان افتتح المؤتمر الصحفي بشكر كل من واساه في وفاة أخية ومن سانده خلال هذه الفترة ودعّم عائلته.

وتابع: "أعتقد أننا على أتم استعداد لبدء الفترة التحضيرية وخوض المباريات الثلاثة، كما أنّ الحالة البدنية للجميع جيدة للغاية وسوف نقدم عروضًا تلقي بالفريق".

ومتحدثًا عن بوجبا واصل: "سوف أجيب بنفس الطريقة المعتادة، الإدارة تعرف ما أحتاج إليه ولا مجال هنا للحديث عن الانتقالات كل التركيز فقط على المباريات المقبلة واختيار الأجهز فنيًا".

زيزو أشاد بإمكانيات كوبو مؤكدًا أنّ الاعب تأقلم سريعًا حتى بدا وكأنّه لاعب في ريال مدريد منذ زمن، رافضًا الكشف عن إن كان سيشارك أمام بايرن ميونخ من عدمه.

وأردف: "لا يوجد مشاكل مع بيل ولم يتغير أي شيء معه منذ يونيو الماضي، أما بالنسبة لخاميس رودريجيز فهو لاعب لريال مدريد وحاليًا يقضي العطلة ولا أعرف شيئًا عن مستقبله".

بطل كأس العالم 1998 تحدث عن إيدين هازارد قائلًا: "لقد تمنى اللعب لنا وهذا أمر عظيم لأننا نتحدث عن لاعب يستطيع التطور ويصنع الفارق بالتسجيل أو خلق الفرص وسوف نحاول الاستفادة منه بأكبر شكل ممكن.

واختتم: "أشرف حكيمي لا يزال يمتلك عامًا في بروسيا دورتموند، وأنا سعيد بالمجموعة التي امتلكها حاليًا. ليبرون جيمس يحب كرة القدم لكنني لا أعتقد أنّه يعرفني".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لديه مواجهات ضد بايرن ميونخ وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتوتنهام وديًا قبل انطلاق الموسم.