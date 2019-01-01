قبل اللقاء المرتقب - حينما هزم بايرن ميونخ ريال مدريد 9-1 وديًا

تعرف على تاريخ ريال مدريد في الفترة التحضيرية عام 1980

يستهل نادي ريال مدريد الإسباني مشواره في المباريات التحضيرية للموسم الجديد بمواجهة بايرن ميونخ فجر الأحد المقبل.

ريال مدريد لديه مباريات ضد بايرن ميونخ وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتوتنهام خلال الفترة التحضيرية.

ولا ينسى جمهور الملكي المباراة الودية التي جمعت بين البلانكوس وبايرن ميونخ في يوليو 1980 وكانت ثاني اللقاءات التحضيرية قبل انطلاق الموسم.

ريال مدريد خرج من مواجهة ضد جو أهيد إيجلز منتصرًا بنتيجة 3-1 ليواجه بايرن ميونخ في هولندا.

وتمكن الفريق البافاري بقيادة كارل هانز رومينيجه وأولي هونيس والبقية من الفوز 9-1 سجل منهم 7 أهداف في شوط واحد لتعد نتيجة تاريخية في تاريخ مواجهات الفريقين.

واستطاع الملكي في أغسطس من العام ذاته أنّ يهزم البافاري في بطولة كأس البرنابيو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

في هذا الموسم، 1980-1981، وصل البلانكوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل خسارة اللقب أمام ليفربول.