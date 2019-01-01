زيدان يطالب بعودة بنزيما إلى منتخب فرنسا

تعرف على تصريحات زيدان لدعم بنزيما

طلب زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، من ديديه ديشان، مدرب فرنسا، إعادة كريم بنزيما إلى قائمة الديوك.

بنزيما لم ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا منذ 2015 رغم براءته في قضية التنصت على زميله ماتيو فالبوينا.

وقال زيدان في تصريحات صحفية: "بنزيما هو الأفضل، إنّه يرغب دائمًا في التواجد مع منتخب فرنسا ولكني لا أعرف ما الذي سيحدث بالضبط".

وتابع: "أعتقد أنّه يستحق حجز مكانًا في منتخب فرنسا ورغم أنّ الأمر خارج صلاحياتي لكنني أرغم في رؤيته مرة أخرى بقميص الديوك".

المدرب الفرنسي أكد أنّ أرقام مهاجم الملكي تتحدث عن اللاعب وإمكانياته المذهلة مشيرًا إلى أنّه يقدم الإضافة في كل مباراة يظهر فيها.

وأردف: "الشيء الوحيد الذي تغير منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس أنّ بنزيما أصبح أكثر نضجًا وأقدر على التعامل داخل الميدان".

واختتم: "لقد أصبح أسطورة الفريق مثل كريستيانو رونالدو وألفريد دي ستيفانو".

وكان بنزيما قد رفض وصفه بالأسطورة بعد معادلة سجل دي ستيفانو في ريال مدريد مؤكدًا أنّ هدفه مساعدة فريقه لتقديم الأفضل.