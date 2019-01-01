بنزيما يلحق بميسي في كتاب تاريخ دوري الأبطال

النجم الفرنسي يحطم رقم قياسي بجوار البرغوث الأرجنتيني مع برشلونة

خاض نادي ريال مدريد مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ونجح الفريق في العودة للمسار الصحيح أمام جلطة سراي حيث سجل النادي الملكي 3 أهداف في أول ربع ساعة من الشوط الأول.

وبتألق النجم الفرنسي كريم بنزيما اليوم ووضعه بصمة في مرمى الفريق التركي أصبح هو ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل على الأقل هدف في 15 مشاركة متتالية في البطولة الأوروبية.

أصبح مهاجم نادي العاصمة الإسبانية السلاح الأبرز في كتيبة المدرب زين الدين زيدان وذلك منذ أن رحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ينافس نجم ليون السابق أيضًا على لقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم.

⭐️بنزيما يصبح ثاني لاعب في التاريخ يحرز في 15 موسم متتالي بدوري أبطال أوروبا - بعد ليونيل ميسي.



بنزيما أون فاير 🔥 pic.twitter.com/Xg9FdsoM4F — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2019

يذكر أن النادي الملكي يواجه بعض الصعوبات في بطولة الدوري حيث تعادل في المباراة الأخيرة وفشل في خطف الصدارة من غريمه برشلونة ولكنه عاد إلى الطريق الصحيح بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد البداية السيئة.