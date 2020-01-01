زيدان: برشلونة؟ أتابع كل المباريات وهذه تفاصيل إصابة هازارد

تصريحات زين الدين زيدان قبل مواجهة ريال مدريد وألافيس.. حديث عن هازارد وأسينسيو وبرشلونة واللقب وأشياء أخرى

قال المدير الفني زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن إيدين هازارد لا يعاني من انتكاسة جديدة، ولكنه يشعر فقط ببعض الآلام التي تمنعه من اللعب.

وغاب الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ومارسيلو عن تدريبات الفريق الملكي قبل يوم واحد فقط من مباراة الجمعة أمام ديبورتيفو ألافيس، لتزداد الأمور صعوبة على زيدان.

وحول ذلك، قال المدير الفني الفرنسي إن التتويج بالدوري الإسباني هدف بالنسبة للفريق ولكنه لا يفكر في الوقت الحالي سوى في مباراة الغد، لأنه يلعب كل مباراة على حدى.

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وأضاف: "حالة فينيسيوس كانت معقدة بعض الشيء، حيث كانت نتيجة الفحص خاطئة، فأعدناها مرتين في الصباح وبعد الظهر. وسنستلم النتيجة لاحقًا"

وأضاف: "هناك أشياء تحدث دونًا عن رغبتنا. صحيح أنه ليس سعيدًا خاصة مع إصابته، لكنه لاعب مميز جدًا، هو مهاجم يسجل الأهداف ويصنعها، لكنه لم يلعب كثيرًا هذا العام"

وتابع: "سنعتمد عليه في العام المقبل أيضًا، أعلم أن هناك الكثير من النقاشات حوله. لقد تعرض لبعض المتاعب، لكنه لاعب كرة قدم مميز وله مستقبل كبير معنا"

وحول لوكا يوفيتش الذي دخل في حجر صحي بسبب إصابة صديقه بفيروس كورونا، قال زين الدين زيدان إن وضعيته ليست مقلقة ولكن غيابه يأتي تجنبًا للمخاطرة.

وأردف: "لديكم كل المعلومات، وبما أننا لا نرغب بالمخاطرة، فلن يكون معنا. أتمنى أن يكون بخير وأن يعود إلينا في القريب العاجل لأننا نحتاجه كما نحتاج بقية اللاعبين"

وأكمل: "هازارد يرغب في اللعب معنا بشدة، لكنها ثالث مرة يتعرض فيها للإصابة خلال هذا الموسم الأول له في الدوري الإسباني وفي ريال مدريد، وذلك يقلقه بعض الشيء"

وأكد: "المتخصصون يعلمون أن هناك بعض الحالات التي تبدو فيها صور الأشعة مثالية، لكن الألم يعاودك بعد مباراة أو حصة تدريبية، وهذا ما حدث معه مؤخرًا"

واسترسل: "هازارد كان يشعر ببعض الآلام، إصابته ليست انتكاسة جديدة وهذا يطمئننا، لقد عاد للتدريبات بشكل طبيعي، آمل أن يتواجد معنا في الـمباريات المقبلة وفي دوري الأبطال كذلك"

وحول أزمة الأظهرة قال: "مارسيلو يعاني من إصابة طفيفة ولذلك لم يتدرب اليوم، سنرى تطور حالته في الأيام المقبلة، لأنه سيخضع للأشعة غدًا"

وقال أيضًا: "تشكيلة مباراة الغد واضحة بالنسبة لي، لكنني لن أقول لكم من سيلعب، لا أفضل الحديث عن التشكيل قبل المباراة وأحب الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء الخاصة بعملي"

وحول مباريات برشلونة قال زيدان: "أتابع جميع المباريات وليست مباريات برشلونة فقط، وذلك يرجع لأنني أحب مشاهدة كرة القدم، لكنني لا أفكر بالطريقة التي يلعب بها الخصوم"

وفيما يخص خاميس قال: "أنتم تعرفون ما حدث ولن أضيف أي جديد، ما يحدث بيننا في غرف الملابس يبقى خاص بنا، سترون القائمة المستدعاة وتعرفون من معنا ومن سيغيب، وهذا كل شيء لدي، كل اللاعبين هنا على أتم استعداد للعب ولمواصلة ما نقوم به"

وأعلن: "أسينسيو بخير، لكن وكالعادة، كانت فترة إصابته طويلة، إلا أنه يتدرب بشكل جيد وبانتظام. هو يفكر بالمباريات التي سنلعبها، علينا الحذر والتريث معه ومع أي لاعب يتعرض لمثل هذه الإصابة"

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يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه برشلونة مع وجود مباراة ناقصة.