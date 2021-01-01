زيدان: التحكيم سبب فوز ريال مدريد؟ لا، نحن الأحق بوضوح!

تصريحات عاقلة معتادة..

يؤمن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بأنه فريقه قد استحق الفوز في الكلاسيكو على برشلونة بغض النظر عن الحديث الدائر حول التحكيم.

ريال مدريد كان محظوظًا بعدم احتساب حكم المباراة لركلة جزاء لبرشلونة بينما كانت النتيجة 2-1 في الشوط الأول، ليفوز في النهاية ويصل إلى صدارة الليجا مؤقتًا.

وفي الوقت الذي خرج فيه رونالد كومان، مدرب برشلونة، ممتعضًا ومهاجمًا للتحكيم بضراوة، خيّم الهدوء وكذلك السعادة على تصريحات زيزو.

المدرب الفرنسي قال في تصريحات للصحافة "مباراة جيدة جدًا بدأنها بشكل جيد للغاية، ثم كان الأمر معقدًا لأن خصمنا فريقًا قويًا أيضًا".

كما أضاف "حققنا انتصارًا جيدًا استحققناه بكل المقاييس، وكانت الفرصة سامحة لنا في الكثير من الأوقات لتسجيل الهدف الثالث، في النهاية كان انتصارًا مستحقًا".

وتابع "ركلة الجزاء هي وجهة نظر لكل شخص، إذا لم يصفر الحكم فهي ليست ركلة جزاء، أما تحديد الوقت بدل الضائع فهي مهمته أيضًا".

"الشيء المهم بالنسبة لنا هو ما قدمناه في الميدان. كان لدينا العديد من الفرص، ثم عانينا بوضوح لأن برشلونة فريق جيد للغاية".

وواصل "قبل المباراة كانوا متقدمين علينا في الترتيب، يمكننا أن نكون سعداء ولا يمكننا أن نقول فقط إننا فزنا بسبب الحكم، لقد استحقينا الفوز".

وأتم "علينا أن نستمتع اليوم بما فعلناه، لا يمكنني معرفة كيف سننهي الموسم فنحن بدنيًا على الحافة، لكننا أحياء وسنرتاح ونبدأ الاستعداد لمباراة يوم الأربعاء".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتساوى حاليًا مع أتلتيكو مدريد في الصدارة بـ66 لكليهما مع مباراة أقل للروخي بلانكوس، فيما يأتي برشلونة ثالثًا برصيد 65 نقطة.