كومان: علينا أن نصمت مجددًا على أخطاء التحكيم.. لا أريد سوى العدالة!

غضب شديد جدًا..

لم يتردد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، في الهجوم على حكم الكلاسيكو، واعتبر أنه كان سببًا رئيسيًا في الهزيمة بقراراته ضد النادي الكتالوني.

وكان حكم المباراة وتقنية الفيديو قد رفضا احتساب ركلة جزاء لبرشلونة في الشوط الثاني بعد عرقلة واضحة لمارتن برايثوايت من قبل فيرلاند ميندي.

البرسا تلقى هزيمة في النهاية بهدفين لهدف قللت من حظوظه في التتويج بالدوري الإسباني، ليخرج كومان للصحافة مهاجمًا التحكيم بكل عنف.

كومان في تصريحاته بعد المباراة قال "ركلة الجزاء كانت واضحة للغاية، مرة أخرى علينا أن نقبل قرارات التحكيم ونصمت".

وتابع "لقد احتسب أربع دقائق إضافية، بينما أخذ في الشوط الثاني ثلاث دقائق لتصليح جهاز التواصل الخاص به، فكيف يكون الوقت بدل الضائع بعدها أربع دقائق فقط؟".

كما واصل المدرب الهولندي "لا أعرف لماذا توجد تقنية الفيديو في إسبانيا؟".

"لم نكن بحالة جيدة في الشوط الأول سواءً في الدفاع أو في الهجوم، تحسنا في الشوط الثاني وكانت لنا ركلة جزاء واضحة للغاية للجميع."

وأتم "أنا أطلب من الحكام فقط أن يتخذوا القرارات الصحيحة".

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب شهدت لغطًا تحكيميًا أيضًا بعد رفض كومان لقرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لريال مدريد كلفته الهزيمة بثلاثة أهداف لهدف.