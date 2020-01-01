زيدان: أتلتيكو المرشح الأول للدوري ولست متفاجئًا بيورينتي

المؤتمر الصحفي لزيزو..

اعتبر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن منافسه أتلتيكو مدريد هو الأوفر حظًا للحصول على لقب الدوري الإسباني، في الوقت الذي أكد أنه ليس متفاجئًا من مستوى ماركوس يورينتي بقميص الروخيبلانكوس.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الملكي مع نظيره أتلتيكو في ديربي العاصمة يوم السبت، وذلك لحساب الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، وبالنسبة لزيزو فإنه "يحب" مثل هذا النوع من المباريات.

مباراة الأتليتي تأتي للريال بعد استفاقة رائعة للميرينجي بالفوز على إشبيلية الجولة الماضية بالليجا ثم التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالتغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء الماضي بهدفين نظيفين.

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زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الديربي قال "كما هو الحال دائمًا، هناك الكثير من الأشياء في المباراة. لعبنا مباراة جيدة في دوري الأبطال ونفكر الآن في الديربي لأننا نحب هذا النوع من المباريات".

كما أضاف "المباريات دائمًا مثل النهائيات، إنها فرصة أخرى لإظهار ما نحن عليه كفريق، كما فعلنا في اليوم الآخر (مباراة مونشنجلادباخ)".

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وتابع مجيبًا عن ما إذا كان أتلتيكو المرشح الأوفر حظًا لليجا "نعم بالتأكيد، هذا ما يظهرونه على أرض الملعب. اليوم هم الأول ولقد كانوا دائمًا فريقًا تنافسيًا، نحن نعرفهم جيدًا".

"سيميوني؟ إنه مدرب رائع، أنا أحاول القيام بعملي قدر المستطاع، كل مدرب له طريقته وأفكاره ولا أستطيع أن أكون شخصًا آخر، ندما أخذت دورة التدريب الخاصة بي عدة مرات قالوا لي إنه يجب أن أكون أنا، وهذا ما أنا عليه بالفعل."

"مارسيلو وإيسكو؟ يحظيان بثقتي دائمًا وسأعتمد عليهما، لقد أظهرا دائمًا ما فعلاه هنا، صحيح أنهما لم يلعبا في المباريات الأخيرة، لكن يجب أن أختار، هذا هو عملي."

وأتم مجيبًا حول تألق ماركوس يورينتي بقميص الأتليتي بعد مغادرة ريال مدريد "لست متفاجئًا، إنه لاعب رفيع المستوى ويظهر جانبًا آخر لم يكن موجودًا معنا، كان معروفًا أنه يتمتع بالكثير من الجودة وأنا سعيد من أجله، لا أكثر".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد عشرين نقطة، في الوقت الذي يتصدر فيه أتلتيكو الترتيب برصيد 26 نقطة ومباراة أقل، مع عدم تعرضه للخسارة حتى الآن في 10 مباريات لعبها.