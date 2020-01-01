زياش يعود إلى طاولة أرسنال بعد قدوم أرتيتا

هل نرى زياش في أرسنال قريبًا؟

ازدادت التكهنات حول انتقال حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام والمنتخب المغربي، إلى أرسنال الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

الشائعات عادت مجددًا لتربط النجم المغربي بالفريق اللندني، هذه الأيام بعدما تكهنت بعض الصحف، بانتقاله إلى الجانرز في الصيف الماضي.

أرسنال يمني النفس بعمل ناجح في المبركاتو الشتوي، بعد الظهور الضعيف للفريق في النصف الأول من الموسم الحالي وهو ما تسبب في إقالة الإسباني أوناي إيمري من منصبه كمدرب للجانرز.

ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لأرسنال لديه مهمة كبيرة، في العودة بالفريق ومحاولة تقليص الفجوة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد على أمل خطف مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ويرتبط أرسنال الآن، بالتعاقد مع أحد أبرز اللاعبين في الدوري الهولندي، وهو حكيم زياش، الذي قاد أياكس إلى نصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.

ويرحب مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لنادي أياكس برحيل زياش، بشرط أن يطلبه نادي كبير.

وقال أوفرمارس، في تصريحات لصحيفة "دي تليجراف" الهولندية: "حكيم سيغادر عندما يطلبه نادي جيد، وهذا سيحدث، بسبب العمل العظيم الذي قدمه في دوري الأبطال، العام الماضي".

أوفرمارس أشار إلى وجود أندية كبرى للغاية تحوم حول زياش، مؤكدًا: "لقد وعدناه بالرحيل عندما يصل عرضًا جميلاً".

التقرير الصحفية ربطت زياش أيضًا باهتمام روما الإيطالي ومانشستر يونايند بجانب أندية ألمانية وإسبانية.