"زياش لاعب جماعي بينما محرز أكثر فردية!"

لا تتوقف المقارنات بين النجوم العرب المحترفين في الدوري الإنجليزي، وهذه المرة مقارنة بين النجمين حكيم زياش، لاعب تشيلسي، ورياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

المقارنة عقدها ماريو ميلشيوت، لاعب تشيلسي السابق، والذي كال المديح لزياش واعتبر أنه لاعب عظيم بالفعل، بينما يرى أن محرز يميل إلى الفردية بصورة أكبر منه.

زياش يعيش في الآونة الأخيرة فترة أكثر من رائعة مع البلوز وكان آخر تلك الإبداعات حصوله على جائزة رجل المباراة بعد جهوده الرائعة أمام شيفيلد يونايتد في نصر تشيلسي برباعية لهدف.

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ميلشيوت قال "محرز لديه مهارة يمكنه من خلالها المراوغة بصورة رائعة، أما زياش فيمتلك مهارات التمرير وطريقة تسلم الكرة بصورة مختلفة عن الآخر".

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كما أضاف "محرز لاعب أكثر فردية، فهو يحاول صناعة الخطر بنفسه، في حين أن زياش يمكنه فتح أبواب الخطورة لجميع اللاعبين الآخرين".

وتابع "زياش لاعب كبير، أراه لاعبًا بارزًا بسبب قدراته الفنية، لديه قدم يسرى رائعة وكإنسان فهو مقاتل حقيقي".

وأتم "الآن يتعلق الأمر بأن يُنشئ لنفسه نفس القدرة التي كانت لديه في أياكس، من حيث كونه حاسمًا جدًا للفريق، عندما يفعل ذلك يكون لدينا لاعبًا جيدًا حقًا، إنه لاعب كبير ولكن عليه الاستمرار".

يذكر أن زياش شارك حتى الآن في سبع مباريات بقميص تشيلسي بين بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.