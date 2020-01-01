زوما: مورينيو أخبرني أنني كالقمامة في تشيلسي

زوما يتحدث عن التأثير السلبي لجوزيه مورينيو على أدائه

تحدث مدافع نادي تشيلسي كورت زوما عن أزمة أثرت سلبًا عليه، تلك التي حدثت بينه وبين المدير الفني الحالي لتوتنهام والأسبق للبلوز جوزيه مورينيو.

وكان زوما قد عانى من هبوط في مستواه بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع في أربطة الركبة عطلت انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، قال زوما إنه في إحدى المباريات التي خسرها تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف تحت قيادة مورينيو طلبه المدرب البرتغالي ليذهب إلى مكتبه صباح اليوم التالي.

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وأضاف: "لقد سألني مورينيو هل أنا على ما يرام فقلت له إنني بخير، فأعاد السؤال مرة أخرى لكي يتأكد فأجبت بالإجابة نفسها بأنني على ما يرام"

وتابع: "وقتها صدمني مورينيو وأخبرني أنني كنت كالقمامة في مباراة هذا الأسبوع، لكن حديثه ذلك رغم كونه صادمًا جعلني أرغب في الرد عليه في الملعب"

وأردف: "أتذكر أن ذلك آلمني كثيرًا، ولكنه أثر في مسيرتي في هذا الوقت، حيث أردت أن أريه أنني باستطاعتي الرد وأنني ليس كما يراني"

وأكمل: "إنه شخص يحب الانتصار دائمًا، يستخدم كل الأدوات الممكنة في سبيل تحقيقه، ولا أتفق مع من يدعون عدم استخدامه للاعبين الشباب رغم جاهزيتهم"

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يذكر أن مورينيو سيعود لمواجهة زوما وذلك في مباراة السبت بعد المقبل والتي ستجمع تشيلسي بتوتنهام على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.