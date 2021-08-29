زوجة محرز السابقة: شريكة هاري كين محظوظة بعدم الانتقال لمانشستر سيتي

زوجة محرز السابقة تتحدث عن تغير اللاعب منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي

تعتقد ريتا جوهال، الزوجة السابقة للنجم الجزائري رياض محرز أن سبب فشل زواجهما انتقاله إلى مانشستر سيتي، كما تعتبر أن زوجة هاري كين محظوظة لكونها نجت بعد فشل انتقاله.

وكثرت الشائعات حول أسباب انفصال رياض محرز وريتا جوهال في عام 2020 بعد ارتباط دام 5 سنوات ووجود ابنتين.

ماذا قالت زوجة محرز السابقة عنه؟

تحدثت عارضة الأزياء الإنجليزية ذات الأصول الهندية، ريتا جوهال في مقابلة أجرتها صحيفة "ذا صن" عن أسباب انفصالها عن النجم الجزائري رياض محرز.

قالت جوهال: ”لا يمكنني التعليق على حياة الآخرين لكن الانتقال إلى مانشستر سيتي غيّر زوجي“.

وأضافت: ”الشهرة دخلت رأس رياض محرز، لقد تغير حين رحل لمانشستر سيتي، لكن مسيرة لاعب كرة القدم لا تدوم طويلا“.

وأردفت: ”يجب أن يظلوا متمسكين ومخلصين لمن يهتمون بهم، حتى حين ينتقلون لنادٍ كبير لأنه حين ينتهي الأمر سيدركون أهمية هؤلاء الأشخاص“.

وهذه كانت إشارة من ريتا أن الشهرة حولت النجم الجزائري بعد انتقاله لمانشستر سيتي وحصوله على راتب كبير يصل إلى 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وماذا قالت ريتا عن زوجة هاري كين؟

ذكرت جوهال، زوجة هاري كين ونعتها "بالمحظوظة" على خلفية فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي وبقاءه مع توتنهام.

وكان اسم هاري كين قد ارتبط مع نادي مانشستر سيتي طوال الصيف، لكن تم رفض العرض من جانب إدارة توتنهام وفي النهاية قرر اللاعب البقاء، وقالت: ”ربما تكون زوجة هاري كين محظوظة بنجاتها، على الآخرين توخي الحذر“.

يذكر أن رياض محرز حاليًا مرتبط عاطفيا بتايلور وارد، صاحبة الـ23 عاما وابنة اللاعب السابق لمانشستر سيتي، أشلي وارد.

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