"لو عدت ما أتخذ هذا القرار".. بارتوميو يعترف بخطئه الأكبر في رئاسة برشلونة!

"كان هناك توتر شديد بين لويس إنريكي واللاعبين"

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، بأنه ارتكب خطأ خلال إدارة النادي الكتالوني قبل استقالته في 2020، ويخلفه جوان لابورتا الرئيس الحالي.

وقال بارتوميو، في مقابلة مع "zerozero.pt": "أعترف أنني أخطأت في قرار إقالة أندوني زوبيزاريتا من منصب المدير الرياضي للبارسا عام 2015".

وأضاف: "إذا كان بإمكاني العودة فلن أطرده، في ذلك الوقت كان هنالك توتر شديد ومشكلة كبيرة بين لويس إنريكي واللاعبين، وكان على حلها واتخاذ قرارات".

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وزاد: "بعد مغادرته، أردنا السير وفق مشروعه وأفكاره، ولهذا السبب وقعنا مع إرنستو فالفيردي، حيث كان زوبيزاريتا يقول دائمًا: عندما تنتهي فترة إنريكي علينا إحضار فالفيردي، لم يكن موجودًا معنا في 2017 لكننا اتبعنا اتجاهه وفلسفته".

وأوضح أن دور زوبيزاريتا كان بارزًا في تمديد فترة نجاحات بيب جوارديولا التي بدأت في 2008، مشيرًا إلى أنه "في كرة القدم من الصعب استمرار دورات الفوز لأكثر من 3 سنوات وقد جاء للمساعدة في الحفاظ على هذه الديناميكية".

وختم: "هو من أقنع تيتو فيلانوفا مع رحيل بيب بتولي تدريب الفريق، وعندما مرض تيتو بعد سنوات كان مسؤولاً عن اختيار لويس إنريكي، كما كان وراء التعاقد مع نيمار وتير شتيجن ولويس سواريز، وكان مهندس الثلاثية الثانية في تاريخ برشلونة في موسم 2014/2015".