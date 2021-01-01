زميل رونالدو في المنتخب: تعالى إلى ليل!

أحاديث كثيرة عن مستقبل رونالدو

تحدث جوزيه فونتي، مدافع ليل والبرتغال، عن مواطنه كريستيانو رونالدو في ظل الشائعات المنتشرة عن إمكانية رحيله من يوفنتوس في الصيف القادم.

الأيام الماضية عقب وداع يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا شهدت اتهامات عدة لرونالدو بسوء المستوى ومطالبات ببيعه، مما فتح الحديث عن عودته لريال مدريد.

وقال فونتي مع "Mais Futebol": "فقط كريستيانو هو من سيحدد مستقبله، أثبت بالفعل أنه اللاعب الأفضل في العالم بالدوري الإنجليزي والإسباني والآن الإيطالي".

وأضاف: "هو فقط من سيحدد مستقبله كما قلت، من حسن الحظ أن رونالدو في وضع يسمح له بالاختيار، ولا ينقصه بالتأكيد الاهتمام من قبل الأندية".

وأتبع قلب الدفاع المخضرم: "بالتأكيد أنا أحب أن يتواجد كريس في فريقي، تعالى إلى ليل!".

فونتي بالسابعة والثلاثين من العمر ولكن يشكل قطعة أساسية في تشكيل ليل الذي ينافس حالياً على لقب الدوري الفرنسي، كما يتوقع أن يتواجد بتشكيل البرتغال بأمم أوروبا المقبلة.

ونشر رونالدو رسالة مساء السبت رداً على الشائعات بخصوص رحيله وأكد على تركيزه مع يوفنتوس في الاستحقاقات المقبلة.