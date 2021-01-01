التاريخ مجرد ذكريات .. رد ناري من رونالدو على شائعات عودته لريال مدريد

رونالدو يكسر الصمت

كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصمت الذي ساد وضعه منذ خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا، وذلك ليرد على وضعه الحالي وشائعات عودته إلى ريال مدريد من جديد.

رونالدو رد ضمنيًا على تلك المسألة من خلال كلماته وأكد أنه في الوقت الحالي لاعب في صفوف السيدة العجوز ويفكر فيما يخص التحديات القادمة للنادي الإيطالي.

يوفنتوس كان قد ودع دوري الأبطال من دور الستة عشر للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في تجاوز بورتو البرتغالي، ليودع أعرق الكؤوس الأوروبية التي جاء رونالدو ليعيدها إلى خزائنه.

وقال رونالدو في رسالته التي نشرها على حسابه على موقعي فيسبوك وإنستجرام إن الأبطال الحقيقيين لا يستسلمون أبدًا، وينهضون كلما سقطوا لكي يعودوا أقوى.

وأضاف: "الأهم من السقوط الذي تتعرض له في الحياة وعدد المرات التي تسقط فيها بالفعل هو مدى سرعتك وقوتك من أجل الوقوف على قدميك من جديد، الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبدًا"

وتابع: "ينصب تركيزنا بالفعل على مباراة كالياري المقبلة، وعلى الصراع من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي، ولدينا أيضًا نهائي كأس إيطاليا، نركز في كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم"

وأردف في تلميح واضح على مسألة العودة إلى ريال مدريد بأن التاريخ ينتمى إلى الذكريات، الأمر الذي يمكن أن يتم ربطه بسهولة بأنه يغلق الباب أمام الشائعات التي تفيد بعودته إلى النادي الملكي من جديد.

وأردف: "صحيح أن الماضي ينتمي إلى خانة الذكريات، لكن لحسن الحظ، كرة القدم لها ذاكرة، وأنا كذلك، لا يمكن حذف التاريخ، فهو يكتب كل يوم بمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد".

واختتم رونالدو رسالته القوية بعبارة نارية يبدو أنها موجهة لكل المنتقدين والمفندين لأدائه وما حقق مؤخرًا حيث قال: "وأولئك الذين لا يفهمون هذا، لن يحققوا المجد والنجاح أبدًا".

زيدان عن عودة رونالدو: الجميع يعلم ما يمثله لريال مدريد

يذكر أن هناك تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.