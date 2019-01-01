زميله السابق: لم نشاهد حتى الآن قمة مستوى هاري كين

لاعب توتنهام السابق يعتقد أن هاري كين لديه المزيد ليقدمه

أشاد روبيرتو سولدادو لاعب توتنهام السابق، بهاري كين مهاجم وقائد الفريق الحالي، مشيراً إلى أنه يمتلك قدرات هجومية لا حدود لها.

وقال لاعب غرناطة الإسباني الحالي، في تصريحات صحفية: "إن كانت هناك فترة في حياتي لست سعيداً فيها، ستكون فترتي مع توتنهام".

وانضم صاحب الـ 34 عاماً إلى توتنهام في 2013 قادماً من فالنسيا، ولكنه لم يقدم المطلوب منه وسجل سبعة أهداف فقط في موسمين، قبل أن يعود إلى إسبانيا من بوابة فياريال.

وواصل: "لقد رأيت مستوى هاري كين في التدريبات وكان مذهلاً، لم نشاهد حتى الآن أفضل ما لديه".

وتابع: "إنه يقوم بعمل رائع في التدريبات، يلعب بقوة بكلتا قدميه، إنه لاعب ذكي وأهم ما يميزه الآن أنه يفكر بشكل أسرع من قبل".

وتطرق اللاعب الإسباني إلى الحديث عن حال توتنهام حالياً وقال: "لا أعرف ما الخطأ الذي حدث مع بوتشيتينو، ولكن الآن معهم واحد من أفضل المدربين في العالم سيجعلهم يعودون للمنافسة من جديد".

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جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز السابع من جدول الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.