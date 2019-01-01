مورينيو: سعيد بالأداء ولا تهمني النتيجة

المدرب البرتغالي حدد بعض الأسباب لوجهة نظره بعد السقوط أمام بايرن ميونخ

يرى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام ، أن فريقه قدم مباراة جيدة، رغم الخسارة أمام بايرن ميونخ 3/1، في الجولة السادسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .

بايرن حسم النتيجة على أرضه ووسط جماهيره، بثلاثية أحرزها كينجسلي كومان، توماس مولر وفيليب كوتينيو، بينما سجل ريان سيسينيون هدف توتنهام الوحيد.

مورينيو قال عقب الخسارة:"كانت مباراة جيدة بالنسبة لي، لا أريد الحديث على النتيجة، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى الهامة، فعلى سبيل المثال لقد تعلمت الكثير عن جوان فويث الليلة".

وأضاف:"لم يلعب ولا دقيقة معي منذ قدومي للنادي، والآن عرفت بعض التفاصيل عنه في 90 دقيقة أكثر مما رأيته في التدريبات على مدار 3 أسابيع".

وتابع:"بكل تأكيد أُفضل الفوز وربما التعادل، أو حتى دخول سون وتسجيله الهدف الثاني كذلك بدلاً من الخروج 3/1، ولكن علمنا أهمية المباراة لأشياء أخرى بخلاف النتيجة".

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مستوى سيسينيون وتسجيله:"هذه جودته التي نعرفها، يتواجد في أماكن خطيرة جداً ولديه حس تهديفي رائع، ولكنه خسر بعض الالتحامات الفردية، لذلك عليه التطور بهذه الجزئية".

جدير بالذكر أن الفوز عزز مركز بايرن بالصدارة في المجموعة الثانية بـ18 نقطة، يليه توتنهام 10 نقاط، أوليمبياكوس اليوناني 4 وريد ستار الصربي 3 نقاط فقط.