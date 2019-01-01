زلاتان يهاجم رونالدو: تصريحاته مجرد هراء ولا يعرف معنى التحدي

المهاجم السويدي يشن هجوماً ضارياً على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

هاجم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صعوبة التحدي في الدوري الإيطالي.

رونالدو رحل عن ريال مدريد الصيف الماضي، منتقلاً إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

جوارديولا: أنا لست عادلًا للعديد من اللاعبين

مهاجم يوفي خرج في تصريحات صحفية مؤخراً، ليطالب الأرجنتيني ليونيل ميسي بمغادرة برشلونة، وتحديه مرة أخرى بالدوري الإيطالي.

وقال زلاتان عن هذه التصريحات:"كريستيانو يتحدث عن التحديات الجديد، في رأيه اللعب لنادي يفوز كل عام بالدوري الإيطالي تحدي كبير".

كلوب لديه اعتراف بشأن ماني 🗣️👇 pic.twitter.com/OSzYEtY2Cz — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019

وأضاف نجم يوفنتوس السابق:"لماذا لم ينتقل لفريق يلعب بدوري الدرجة الثانية منذ بضعة سنوات".

تشيلسي يُحدد سعر هازارد ويطلب رد ريال مدريد

وتابع:"التحدي هو الانتقال لنادي صغير وقيادته لأعلى المستويات الممكنة، لكن ما يقوله رونالدو مجرد هراء".

جدير بالذكر أن نجم برشلونة ومانشستر يونايتد وإنتر ويوفنتوس السابق، كان قريباً من العودة لأوروبا عن طريق ميلان الإيطالي، لكنه اختار البقاء مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.