زحام مروري يؤخر حكم الفار ومساعده عن مباراة في الدوري البرتغالي!

تقرر تغيير الثنائي في الدقيقة الأخيرة!

شهدت مباراة فيزيلا وموريرنسي اليوم السبت، ضمن الجولة 15 من الدوري البرتغالي الممتاز، حالة غريبة تتعلق بحكم الفار أرتور سواريس دياس ومساعده باولو سواريس.

وذكرت قناة "Sport TV" أنه جرى في الدقيقة الأخيرة (قبل المباراة) تغيير الحكام المعينين لغرفة الفيديو (VAR)، بسبب زحام مروري.

وحل هوجو ميجيل وهوجو ريبيرو محل دياس وسواريس، اللذين تم تعيينهما في البداية ليكونا حكمي الفيديو في المباراة، لكنهما كانا عالقين في زحام مروري على الطريق السريع A1 ولم يصلا في الوقت المناسب إلى ملعب فيزيلا.

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تجدر الإشارة إلى أن حادث بين مركبتين خفيفتين وقع في وقت مبكر بعد ظهر اليوم بمنطقة سانتاريم، ما أدى إلى قطع الطريق السريع A1، وتسبب في تأخر الحكمين.