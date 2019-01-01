زانيتي: ميسي لم يخطئ في تصريحاته وكونتي مدرب طموح

تعرف على تصريحات زانيتي حول ميسي وكونتي

دعّم خافيير زانيتي، أسطورة منتخب الأرجنتين، مواطنه ليونيل ميسي، هداف التانجو، بعد تصريحاته ضد اتحاد أمريكا الجنوبية مشيرًا إلى قدرة أنطونيو كونتي على قيادة إنتر لتقديم الأفضل.

ميسي انتقد الكونميبول واتهمه بمحاباة البرازيل في كوبا أمريكا.

وقال زانيتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أعلم ميسي جيدًا وأعرف حقيقة شعوره نحو المنتخب الوطني، ويجب عليه القيام بدوره في الدعم ولذلك قال إنّه يرى مستقبل التانجو في المواهب الشابة".

وتابع: "بعد التصريحات التي قالها يجب علينا مساندته وبالتحديد من جانب الاتحاد الأرجنتيني".

نائب رئيس إنتر الإيطالي أكد أنّ تقنية الفيديو بحاجة لبعض الوقت قبل الحكم عليها مؤكدًا أنّها لم تستخدم بالصورة الصحيحة في كوبا أمريكا.

واحدة من أجمل اللقطات في تاريخ هذه اللعبة 😍 pic.twitter.com/fFFx1KtUUV — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019

وبالحديث عن النيراتزوري، واصل قائد الأفاعي الأسبق: "كونتي مدرب يعشق الانتصار ويحاول دائمًا تطوير الفرق التي يدربها كما أنّه يفهم جيدًا طبيعة الكرة في إيطاليا".

واختتم: "لقد بدأ معنا مرحلة جديدة مع المجموعة ويعرف جيدًا أنّ إنتر فريق لديه طموح كبير وهدفنا تقديم موسمًا عظيمًا".

جدير بالذكر أنّ إنتر بدأ الاستعداد للموسم الجديد مع المدرب كونتي.