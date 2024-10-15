رئيس إنتر ميامي: ميسي غير الدوري الأمريكي.. وهكذا نجحت في ضمه!

"الوحيد الذي يقارن بمايكل جوردن".

تغنى الرئيس المشارك لإنتر ميامي كزافييه أسينسي، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن انضمامه لفريق فلوريدا كان "علامة فارقة في تاريخ الدوري الأمريكي".

وانتقل الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات إلى الولايات المتحدة في 2023، بعد نهاية عقده في باريس سان جيرمان، ليحقق طفرة استثنائية في الدوري الأمريكي.

وقال أسينسي في كلمته بندوة "مستقبل الأندية في عالم كرة القدم الجديد" بكتالونيا: "بالنسبة للدوري الأمريكي، هناك قبل وبعد ميسي، لقد غيّر كل شيء، المشجعون من أي فريق يذهبون إلى الملعب لرؤيته فقط، إنه المثال الوحيد الذي يمكن مقارنته بمايكل جوردن (أسطورة كرة السلة)".

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وعن مفاوضات التعاقد مع ميسي، علق: "عندما ذهب إلى باريس، تم تشغيل آلة في رأسي ورأس المالك لضمان أنه عندما تنتهي فترته، ستكون الولايات المتحدة هي الوجهة التالية".

وختم: "طلبت من مالك النادي الإذن بالبحث عن تحالفات لتكون (الصفقة) الخيار الأقوى، ذهبت إلى رابطة الدوري وحاولت إقناعهم بأنه إذا جاء ميسي فإن ذلك سيغير الأمور، ذهبت إلى أديداس وفاناتيكس وآبل، فخور بأن إنتر ميامي أوفى بما وعد به".

وارتفعت توقعات إنتر ميامي بوصول ميسي، حيث ساعد النجم الأرجنتيني الفريق في تحقيق لقب كأس الرابطة ودرع المشجعين، وها هو يطارد لقب الدوري الأمريكي هذا الموسم.