"هذه طبيعة علاقتنا".. رئيس أتلتيكو مدريد يوضح حقيقة تورطه في أزمة برشلونة وأولمو

"قبل بضعة أشهر كنتم تعتبروننا أمواتًا"

أكد إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة برشلونة، مساء اليوم السبت على ملعب مونتجويك، ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وتحمل المباراة أهمية كبرى للفريقين، حيث يتواجدان في صدارة ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة لكل منهما، علمًا بأن البارسا خاض مباراة أكثر.

وقال سيريزو، في تصريحات نقلتها إذاعة "كادينا سير": "أراها مباراة صعبة لكن جيدة، سنحاول الفوز بكل تأكيد، لنرى ما إذا كنا محظوظين ونحصل على النقاط الثلاث".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالإضافة إلى ذلك، هنّأ سيريزو فريقه على النتائج القوية مؤخرًا، ما جعله أحد أبرز المُنافسين على لقب الليجا: "لا تزال هناك جولات عديدة حتى نهاية الدوري".

وأوضح: "قبل بضعة أشهر، كنتم تعتبروننا أمواتًا ولا نملك فرصة لأي شيء، الآن مرّ شهر ونصف ونحن مُستعدون لكل شيء، يجب أن ننتظر حتى شهر مايو لنرى ما سيحدث".

وواصل: "النقاط الثلاث ليست للفوز بالدوري، لكنها مهمة للغاية من أجل القدرة على التتويج به (في نهاية الموسم)".

وسُئل رئيس أتلتيكو مدريد عن دور ناديه في الضغط (على مستوى رابطة الليجا) بشأن الشكوك حول التزام برشلونة بقواعد اللعب المالي النظيف من أجل تسجيل لاعبه داني أولمو، فختم: "العلاقات مع برشلونة رائعة، لدينا علاقة ممتازة، لم نواجه أي مشاكل على الإطلاق".