ماذا قال رئيس الاتفاق بعد خماسية الاتحاد؟

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كشف سامر المسحل، رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، عن مستقبل الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الكرة الأول، بعد الفوز العريض على الاتحاد بخماسية في دوري روشن السعودي.

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وقاد جيرارد، الاتفاق لتحقيق أكبر انتصار في تاريخه على الاتحاد بنتيجة (5-0)، في مباراة الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال المسحل، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "عقد المدرب إلى 2027"، ليحسم الجدل الدائر خلال الفترة الماضية، بعدما ذكرت تقارير بأن إدارة النادي تفكر في فك الارتباط مع المدرب الإنجليزي، بسبب تذبذب النتائج.

وبعدما حصد الاتفاق نقطتين فقط في 3 مباريات، استطاع أن يحقق فوزه التاريخي على الاتحاد، ليقفز إلى المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن الاتحاد، صاحب المركز الخامس.

وفي سياق متصل، كشف سامر المسحل، عن صحة تصريحات سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي، والمشرف على برنامج لجنة الاستقطابات، قائلًا إن الميزانية التي تعاقد فيها الاتفاق من مداخيل النادي، والفضل يعود إلى أعضاء الشرف الذين لم يقصروا مع النادي، وعلى رأسهم عبد الرحمن الراشد، والرعايات التي تعاقد معها النادي تفوق العام الماضي بنسبة 60%.

وأضاف المسحل أن الاتفاق كان بحاجة للوقت حتى يظهر مستواه، كما تحدث عن ملف اللاعبين المُعارين للأندية الأخرى، قائلًا إنه لم يتم تفعيل بند شراء المُعارين، وسيتم التحدث في هذا الأمر بعد نهاية الموسم.

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وكان منير آل خاتم، المنسق الإعلامي للاتفاق، قد كشف عن تطورات مستقبل الثلاثي سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي، المعارين لصفوف الاتحاد، خلال الموسم المقبل.

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