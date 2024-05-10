"تحذير أخير للاتحاد!" .. الاتفاق يسعد الهلال والنصر في صفقة سعد الموسى وأحمد الغامدي

تصريحات رسمية من نادي الاتفاق..

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كشف منير آل خاتم، المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، عن آخر التطورات في "مستقبل" الثلاثي سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي.

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هذا الثلاثي انتقل من الاتفاق إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

آل خاتم أعلن في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، التوصل إلى اتفاق مع العميد الاتحادي؛ لتمديد إعارة حامد الغامدي، لمدة موسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو 2025.

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وعن الموسى وأحد الغامدي.. نفى المنسق الإعلامي، وجود أي اتفاق بين الناديين حتى الآن؛ قائلًا: "الاتحاد يملك أولوية شراء الثنائي بصفة نهائية، والمفاوضات لا تزال جارية حتى الآن".

وعلى الرغم من ذلك.. هدد منير آل خاتم، بـ"بيع" إدارة نادي الاتفاق، عقدي سعد وأحمد الغامدي إلى فريقٍ آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشدد آل خاتم، على وصول عروض أخرى إلى فارس الدهناء، من أجل شراء اللاعبين الاثنين؛ قائلًا: "لن أتحدث عن هذه العروض حاليًا؛ لكن.. الاتحاد أمامه حتى 31 مايو، إذا لم يرد علينا، سنقوم بدراسة هذه العروض".

جدير بالذكر أن أنباء ترددت عن رغبة الهلال والنصر؛ في التعاقد مع الثلاثي سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي، في الصيف القادم؛ وسط تأكيدات على وصول عرض عاصمي بالفعل، لنادي الاتفاق.

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