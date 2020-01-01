رينا: انضممت إلى ميلان لأن دوناروما كان سيرحل

حارس ميلان السابق يكشف عن سبب انضمامه للروسونيري

كشف بيبي رينا، حارس ميلان المعار إلى أستون فيلا، عن سبب انضمامه للرسونيري في 2018.

وانضم الحارس الإسباني لميلان، في 2018 قادماً من نابولي ولكنه لم يشارك مع الفريق إلا في خمس مباريات منذ ذلك الحين قبل أن يخرج إعارة.

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وانضم رينا إلى صفوف أستون فيلا، منذ يومين على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وتعاقدت إدارة ميلان مع الحارس أسمير بيجوفيتش على سبيل الإعارة من بورنموث الإنجليزي.

وقال الحارس صاحب الـ 37 عاماً في تصريحات صحفية: "لقد وقعت مع ميلان، لأن دوناروما كان سيرحل عن الفريق، ولكنه في النهاية استمر، بذلت قصارى جهدي لأساعده على التطور".

وواصل: "ميلان حالياً يمر بفترة عصيبة، ولكن الفريق سيعود إلى مستواه المعهود".

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ميلان حالياً يحتل المركز العاشر من ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن بارما صاحب المركز السابع.

جدير بالذكر أن رينا، لعب قبل ميلان بقميص نابولي في السيري آ في الفترة من 2015، وحتى 2018 ومن قبلهم لصالح بايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة.